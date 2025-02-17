Возле севшего на мель в Тамани танкера обнаружили новые выбросы мазута

Специалисты обнаружили возле танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у порта Тамань, новые выбросы мазута на камнях. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

В публикации отмечается, что специалисты Морспасслужбы собирают фрагменты нефтепродуктов на берегу в районе мыса Панагия.

Небольшие участки грунта, загрязненные мазутом, оперативно собирают в мешки для дальнейшего вывоза, добавили в оперштабе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее Минтранс РФ рассказал о демонтаже танкера «Волгонефть-239».