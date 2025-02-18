Путин поручил оперативно избавиться от мазута на дне Черного моря

Мазут, находящийся на дне Черного моря, необходимо оперативно поднять и утилизировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо, конечно, уже работать над подъемом. <...> Надо думать, как поднять все то, что на дне лежит еще», — сказал российский лидер.

Он также призвал как можно скорее убрать из моря танкеры, которые, по его словам, сейчас представляют собой «мину замедленного действия».

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты.

После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждали, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося топлива с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее сообщалось, что возле севшего на мель в Тамани танкера обнаружили новые выбросы мазута.