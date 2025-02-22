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В Петербурге таксиста облили перцовым газом за отказ нарушать ПДД

В Петербурге мужчина напал на таксиста, отказавшегося нарушать ПДД ради остановки
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Shutterstock

Петербургский таксист получил струю из баллончика за отказ нарушать ПДД. Это попало на видео, которое публикует «Фонтанка».

Инцидент произошел после того, как около 10 часов утра ему поступил заказ через Яндекс Такси. Клиент установил точку посадки на угол улицы Рубинштейна и Невского проспекта. Но водитель знал, что остановка там запрещена, поэтому остановил автомобиль в 50 метрах от этого места, однако заказчик настаивал, чтобы таксист вернулся.

Андрей отказался тормозить под запрещающим знаком, так как ему грозил штраф, и не сумев договориться с клиентом, уехал. Но на пересечении с Невским проспектом к нему подбежал мужчина, который попытался разбить стекла в машине таксиста, а затем распылил в него газ из перцового баллончика.

«Простоял на Невском почти что час. Проветривал машину. Убирали первые следы, чтобы в машине хотя бы можно было находиться», — посетовал Андрей.

Он не стал писать заявление в полицию, так как планирует пообщаться с хулиганом лично.

Ранее петербуржец выстрелил в таксиста вместо оплаты проезда.

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