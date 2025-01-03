Петербуржец выстрелил в таксиста вместо оплаты проезда

В Санкт-Петербурге пассажир выстрелил в таксиста в ответ на просьбу об оплате

В Санкт-Петербурге пассажир такси выстрелил в водителя в ответ на просьбу оплатить проезд. Об этом сообщает «МК Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Злоумышленник вышел из машины и произвел выстрел из пистолета в водителя, но не попал. После инцидента таксист уехал, а пассажир пошел домой», — отмечается в публикации.

Таксист заявил о произошедшем в полицию. Он сообщил, что конфликт с пассажиром произошел из-за того, что тот не захотел оплачивать проезд. Злоумышленника задержали, в связи со стрельбой возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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