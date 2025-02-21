Выпавшая из окна в Петербурге девочка перед случившимся играла с подружкой

78.ru: в Петербурге выпавшая из окна десятилетняя девочка была дома не одна

В Петербурге десятилетняя девочка, которая выпала из окна и попала в больницу, в момент инцидента была дома не одна. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Ребенок выпал из окна двухуровневой квартиры. Перед случившимся девочка играла с подружкой на втором этаже, а ее бабушка и дедушка в этот момент находились на первом.

Также сообщается, что ребенок воспитывается в неполной семье. Мать девочки в данный момент находится в наркологическом отделении.

Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова. Школьница выпала из окна пятого этажа. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оценили ее состояние как крайне тяжелое. Подробной информации о состоянии ребенка не поступало, сейчас за ее жизнь борются врачи.

До этого в Калужской области маленький ребенок выпал из окна восьмого этажа, пока в квартире находилась родственница. Спасти его не удалось.

Ранее россиянин выжил после падения на авто с 18-го этажа и попал на видео.