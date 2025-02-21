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Десятилетняя девочка попала в больницу, выпав из окна в Петербурге

Mash: в Петербурге десятилетняя девочка выпала из окна и попала в больницу
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Depositphotos

В Петербурге ребенок выпал из окна и попал в больницу после падения с высоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова. Десятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа — информации об обстоятельствах произошедшего не поступало.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оценили ее состояние как крайне тяжелое. Подробной информации о состоянии ребенка не поступало, сейчас за ее жизнь борются врачи.

До этого в Калужской области маленький ребенок выпал из окна восьмого этажа, пока в квартире находилась родственница. Спасти его не удалось. Сотрудники Следственного комитета по региону начали проверку по факту случившегося, проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин выжил после падения на авто с 18-го этажа и попал на видео.

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