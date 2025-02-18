Россиянин выжил после падения на авто с 18-го этажа и попал на видео

Во Владимире на видео попало, как мужчина выжил после падения с 18-го этажа

Во Владимире мужчина выжил после падения с 18-го этажа на припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Владимир».

«В пресс-службе УМВД области нам сообщили подробности происшествия на проспекте Строителей во Владимире. Установлено, что с высоты 18-го этажа многоквартирного дома №9 корпус 4 из окна подъезда выпал 27-летний молодой человек», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек падает на припаркованный легковой автомобиль, у которого от удара включается сигнализация.

По информации источника, в квартире, из которой выпал мужчина, он не проживал.

До этого сообщалось, что в Ленобласти пассажир напал на водителя такси и избил его лопатой.

На кадрах видно, как таксист пинает пассажира и садится в автомобиль. Мужчина открывает дверь, и конфликтующие начинают ее ломать. После этого пассажир берет у женщины лопату и бьет ею таксиста.

Ранее легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС в Москве.