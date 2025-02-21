Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт заявил о массовых облавах по выявлению подпольщиков на Украине

Военный эксперт Киселев: СБУ начала массовые облавы по выявлению подпольщиков
close
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) начала массовые облавы, в рамках которых намерена выявить активистов подполья, причастных к рассылке сообщений о принадлежности Одессы и Николаева к российским территориям. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«Лютует СБУ сейчас. В особенности сейчас занимаются расследованием, откуда информация исходила, кто взломал и так далее. Не исключаю, что доложили уже и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому — просроченному президенту — об этом, и он дал команду», — сказал эксперт.

Киселев добавил, что сейчас подполье на Украине работает в сложных условиях. Однако, по его словам, активисты продолжают сообщать о ситуации в стране.

Утром 20 февраля Киселев сообщил, что жители Одесской и Николаевской областей Украины получили на телефоны сообщения о принадлежности городов к РФ. По его словам, подобные уведомления получили практически 80% граждан.

Ранее депутат Рады заявила, что Одесса и юг Украины тяготеют к России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами