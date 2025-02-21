Служба безопасности Украины (СБУ) начала массовые облавы, в рамках которых намерена выявить активистов подполья, причастных к рассылке сообщений о принадлежности Одессы и Николаева к российским территориям. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«Лютует СБУ сейчас. В особенности сейчас занимаются расследованием, откуда информация исходила, кто взломал и так далее. Не исключаю, что доложили уже и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому — просроченному президенту — об этом, и он дал команду», — сказал эксперт.

Киселев добавил, что сейчас подполье на Украине работает в сложных условиях. Однако, по его словам, активисты продолжают сообщать о ситуации в стране.

Утром 20 февраля Киселев сообщил, что жители Одесской и Николаевской областей Украины получили на телефоны сообщения о принадлежности городов к РФ. По его словам, подобные уведомления получили практически 80% граждан.

Ранее депутат Рады заявила, что Одесса и юг Украины тяготеют к России.