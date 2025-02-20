Эксперт: жители Одессы и Николаева получили сообщения о принадлежности городов к РФ

Жителям Одесской и Николаевской областей Украины получили на телефоны сообщения о том, что эти города теперь относятся к России. Об этом рассказал в эфире «‎Соловьев Live» военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на данные подполья.

«Практически 80% жителей Николаевской и Одесской областей получили сообщения на мобильные телефоны о том, что Одесса и Николаев — это русские города и русские территории, которые уже под русским контролем. По всей вероятности, какой-то сбой, наверное, в сети у них произошел. Ну, видать, какие-то соратники там поработали. Ну дай бог, чтобы оно так и произошло», — сказал военный эксперт.

Кроме того, Киселев добавил, что по окраине Одессы нанесли удар, в результате уничтожен склад боеприпасов. Также ударили по промзоне Запорожья.

Накануне сообщалось о сильном пожаре в Одессе после взрыва. На появившихся в сети видео запечатлены поднимающиеся на большую высоту клубы дыма и летящие искры. В Одесской области и ряде других регионов Украины объявляли воздушную тревогу.

Помимо Одессы, о взрывы произошли в районе Троещины в Киеве.

Вечером 19 февраля украинские СМИ сообщали о сильном пожаре на нефтебазе в Одессе. До этого в городе после взрывов были зафиксированы перебои в работе систем водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.

Ранее в сети появилось видео мощного взрыва после удара по объекту ВСУ в Киеве.