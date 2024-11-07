Депутат Рады заявила, что Одесса и юг Украины тяготеют к России

Жители Одессы и юга Украины все больше тяготеют к России. Об этом заявила депутат Верховной рады Соломия Бобровская, передает «Укринформ».

По словам парламентария, власти всегда недооценивали жителей юга Украины в их «пророссийских взглядах» и не поддерживали до конца украинцев, «которые держали там государственническую позицию».

Бобровская выразила обеспокоенность тем, что южане испытывают симпатии к России, даже несмотря на вооруженный конфликт, и по-прежнему не поддаются «украинизации». По ее словам, там присутствуют «настроения, не сказать сепаратизма, отстраненности», которые способствуют оторванности от остальной части Украины.

Депутат отметила, что если Полтаву еще можно украинизировать, то Одесса «любит себя искать в контексте себя самой», поэтому в данной ситуации необходимо искать корни этого и «пробивать их государственной рукой».

В октябре издание «Украинская правда» сообщало, что с января по сентябрь 2024 года на Украине зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в 4 раза больше случаев дезертирства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые девять месяцев текущего года было выявлено 35 307 фактов самовольного оставления воинской части и 18 196 случаев дезертирства (17 658 и 7 883 случаев в 2023 году).

Ранее жителю Одессы вынесли приговор за съемку силовой мобилизации.