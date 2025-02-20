Семья нашла в своей стиральной машине вторую по ядовитости змею в мире

Ловец змей спас семью в Австралии, поймав ядовитую рептилию, заползшую в стиральную машину, пишет UPI.

Инцидент произошел в пригороде Голд-Коста. Там семья обнаружила в своей стиральной машине молодую восточную коричневую змею — вторую по ядовитости в мире. На вызов приехал специалист компании, занимающейся отловом опасных рептилий. С помощью специальных инструментов мужчина поймал змею, переместил в безопасное место, после чего отпустил обратно в дикую природу.

Эксперты напомнили, что восточная коричневая змея известна своей агрессивностью и высокотоксичным ядом. Ее появление в жилом доме могло привести к серьезным последствиям, если бы не своевременное вмешательство профессионала.

Семья не знает, как ядовитая рептилия попала в дом. Скорее всего, она заползла через открытую дверь, а потом попыталась найти укромное место.

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