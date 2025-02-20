Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семья нашла в своей стиральной машине вторую по ядовитости змею в мире

UPI: в Австралии восточная коричневая змея заползла в стиральную машину семьи
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ловец змей спас семью в Австралии, поймав ядовитую рептилию, заползшую в стиральную машину, пишет UPI.

Инцидент произошел в пригороде Голд-Коста. Там семья обнаружила в своей стиральной машине молодую восточную коричневую змею — вторую по ядовитости в мире. На вызов приехал специалист компании, занимающейся отловом опасных рептилий. С помощью специальных инструментов мужчина поймал змею, переместил в безопасное место, после чего отпустил обратно в дикую природу.

Эксперты напомнили, что восточная коричневая змея известна своей агрессивностью и высокотоксичным ядом. Ее появление в жилом доме могло привести к серьезным последствиям, если бы не своевременное вмешательство профессионала.

Семья не знает, как ядовитая рептилия попала в дом. Скорее всего, она заползла через открытую дверь, а потом попыталась найти укромное место.

Ранее на школьницу напал питон, когда она была в туалете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами