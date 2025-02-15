Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое юношей украли кофейный аппарат из подъезда и потеряли его

В Пензе двое юношей похитили кофейный аппарат и потеряли его
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Пензе задержаны двое молодых людей, которые украли кофейный аппарат из подъезда жилого дома, чтобы перепродать, но потеряли похищенное. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратился предприниматель, он сообщил, что неизвестные похитили принадлежащий ему кофейный аппарат, установленный в подъезде жилого дома. Ущерб бизнесмен оценил в 230 тысяч рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых в краже, ими оказались двое приятелей 19 и 17 лет. В ходе допроса они дали признательные показания и рассказали, что похитили кофейный аппарат с целью дальнейшей перепродажи. После этого они спрятали устройство под лестницей в подъезде соседнего дома. Когда на следующий день они пришли на место, чтобы забрать аппарат, то не нашли его. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Саранске дворник убирал снег во дворе дома и решил ограбить местную жительницу. 60-летний мужчина догнал прохожую и несколько раз ударил ее ножом, которым колол лед на улице. Выхватив у потерпевшей сумку, он скрылся с места происшествия. Раненую заметили местные жители, они вызвали скорую помощь, женщину удалось спасти. Дворнику может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее кассирша петербургского магазина украла у пенсионерки кошелек и кулон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами