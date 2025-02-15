Двое юношей украли кофейный аппарат из подъезда и потеряли его

В Пензе задержаны двое молодых людей, которые украли кофейный аппарат из подъезда жилого дома, чтобы перепродать, но потеряли похищенное. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратился предприниматель, он сообщил, что неизвестные похитили принадлежащий ему кофейный аппарат, установленный в подъезде жилого дома. Ущерб бизнесмен оценил в 230 тысяч рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых в краже, ими оказались двое приятелей 19 и 17 лет. В ходе допроса они дали признательные показания и рассказали, что похитили кофейный аппарат с целью дальнейшей перепродажи. После этого они спрятали устройство под лестницей в подъезде соседнего дома. Когда на следующий день они пришли на место, чтобы забрать аппарат, то не нашли его. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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