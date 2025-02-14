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Стало известно, сколько раз нужно отжиматься в зависимости от возраста

Pravda.Ru: мужчинам в 30 лет нужно отжиматься 15–25 раз
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Guinness World Records/Youtube

Количество отжиманий, которое необходимо выполнять для укрепления мышц, варьируется в зависимости от возраста. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на исследование ученых из Гарварда.

Так, в 20 лет мужчинам советуют делать 20–30 отжиманий, женщинам — 10–15, в 30 лет — 15–25 и 8–12 повторений соответственно, в 40 лет — 10–20 и 5–10 повторений. В возрасте 50 лет для мужчин считается приемлемым делать 7–15 отжиманий, для женщин — 3–8 и так далее.

При этом специалисты уточнили, что конечные результаты будут зависеть от физической подготовки человека и состояния его здоровья. В целом это упражнение не только развивает мышечную силу, но и положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

Фитнес-тренер Антонина Гампер до этого говорила, что в офисе во время перерывов стоит выполнять физические упражнения, чтобы избежать неприятных ощущений в теле после сидячей работы. По ее словам, для хорошего кровообращения подойдут приседания, выпады, подъем и разгибание ног сидя на стуле и подъем пешком по лестнице, для красивой осанки — махи согнутыми в локтях или прямыми руками в стороны, отжимания от стола или от стены.

Ранее были названы простые упражнения, которые помогут укрепить силу.

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