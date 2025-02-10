Названы простые упражнения, которые помогут укрепить силу

Отжимания являются одним из главных упражнений, которые помогут укрепить силу, а также снизить риск травм и предотвратить дегенеративные изменения в организме, например остеопороз. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Их, например, можно выполнять под наклоном от стены, с помощью скамьи или просто стоя на скамье. Кроме того, можно делать «медвежью планку» — нужно отвести плечи назад и поднимать колени от пола, тело при этом можно держать или поднимать/опускать. Приседания помогут укрепить нижнюю часть тела и корпус, их можно выполнять любым способом, советуют специалисты.

Еще одно упражнение — «Доброе утро» — разновидность становой тяги, которая является отличным упражнением для подколенных сухожилий, ягодичных мышц и мышц-разгибателей спины. Для его выполнения нужно расставить ступни на расстоянии друг от друга, наклониться в тазобедренных суставах, слегка согнуть колени, отведя ягодицы назад, и перемещать бедра назад и вперед, выпрямляя колени.

Фитнес-тренер Антонина Гампер до этого говорила, что в офисе во время перерывов стоит выполнять физические упражнения, чтобы избежать неприятных ощущений в теле после сидячей работы. По ее словам, для хорошего кровообращения подойдут приседания, выпады, подъем и разгибание ног сидя на стуле и подъем пешком по лестнице.

Ранее ученые выяснили, сколько физических упражнений необходимо для поддержания давления в норме.