Фитнес-тренер перечислила упражнения, которые можно делать в офисе

В офисе во время перерывов стоит выполнять физические упражнения, чтобы избежать неприятных ощущений в теле после сидячей работы. Об этом «Пятому каналу» рассказала фитнес-тренер Антонина Гампер.

«Совсем незаметно (выполнять упражнения. — Прим. ред.) не получится, иначе это будет просто абсолютно неэффективно. Но не стоит стесняться коллег и взгляда со стороны. Сейчас весь мир заточен на ЗОЖ (здоровый образ жизни. — Прим. ред.)», — отметила тренер.

По ее словам, для хорошего кровообращения подойдут приседания, выпады, подъем и разгибание ног сидя на стуле и подъем пешком по лестнице, для красивой осанки — махи согнутыми в локтях или прямыми руками в стороны, отжимания от стола или от стены, упражнение «стульчик у стены» и подтягивания на турнике.

Чтобы снять напряжение в теле, Гампер рекомендует выполнять медленное сгибание и разгибание кистей и ступней вперед-назад, круговые движения кистями, согнутыми в локтях руками, плечами, махи прямыми руками вверх и вниз, сгибание рук в локтях, заведение рук за спину и сцепление их в замок и подъем рук высоко над головой стоя с последующим опусканием до пола и наклоном туловища.

Психолог Эльвира Жданова до этого говорила, что в слякотную серую зиму легко впасть в уныние. Чтобы этого избежать, она посоветовала делать простые физические упражнения: похлопать в ладоши, пять раз присесть, потереть уши.

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