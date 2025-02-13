Матерей и жен военных пригласили к участию в онлайн-марафоне «Подвиг женщин Победы»

В России стартовал онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы», героинями которого могут стать матери и жены военнослужащих, помогающие бойцам в тылу, госпиталях и зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в фонде «Защитники Отечества», запустившем акцию совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации и Национальным центром исторической памяти при президенте РФ.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева считает, что роль женщины сегодня многократно возросла — как в нашей стране, так и на мировом уровне.

«Женщины — та самая мягкая сила, которая способна благотворно влиять на общество. Особенно это характерно для России: женщины решают те задачи, которые стоят перед государством, создавая передовые инициативы в самых разных сферах», — заявила председатель фонда.

Она отметила, что сегодня многие матери и жены защитников Отечества ежедневно помогают бойцам.

«Они возят гуманитарные грузы, занимаются волонтерством, поддерживают в реабилитации и адаптации. Вклад жен, сестер и матерей в общее дело огромен. И каждая история ежедневного подвига заслуживает быть рассказанной», — добавила Анна Цивилева.

В онлайн-марафоне «Подвиг женщин Победы» может принять участие любой желающий. Для участия необходимо опубликовать на странице в социальной сети «ВКонтакте» пост с фото, видео или клипом с историей о женщинах-героинях семьи с хештегом #ПодвигЖенщинПобеды.

Марафон продлится до 15 апреля. Лучшие материалы разместят на выставке в Москве, приуроченной ко Дню Победы.