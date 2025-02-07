Аэропорт Мурманска приостановил прием и отправку рейсов

В аэропорту Мурманска введены временные ограничения на работу

В целях обеспечения безопасности в аэропорту Мурманска введены временные ограничения на работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель Росавиации уточнил, что ограничения были введены в 18:38 мск.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал Кореняко.

Вечером 5 февраля в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения, связанные с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов.

В конце января Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации по обеспечению безопасности полетов в связи с участившимися сбоями в работе бортовых средств автоматизации управления движением и навигации из-за воздействия систем радиоэлектронной борьбы, которые российские войска используют для отражения атак украинских беспилотников.

Ранее аэропорт Пулково изменил расписание полетов из-за высокого атмосферного давления.