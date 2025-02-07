Аэропорт Пулково изменил расписание полетов из-за высокого атмосферного давления

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково временно изменил график вылетов из-за аномально высокого давления в атмосфере. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

«Аэропорт Пулково информирует о том, что ряд авиакомпаний вынужденно корректирует расписания полетов в связи с аномально высоким атмосферным давлением в условиях антициклона в Ленинградской области», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, нормализация погодных условий ожидается 8 февраля. До этого момента часть рейсов будет объединена и выполнена на лайнерах большей вместимости.

Представители аэропорта призвали пассажиров уточнять дополнительную информацию у представителей авиакомпаний или отслеживать статус полета на сайте аэропорта.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что атмосферное давление в Москве 7 февраля может достигнуть рекордных для этой даты показателей в 774 миллиметра ртутного столба. По его словам, такая вероятность появилась из-за усиления сибирского антициклона и выходом его «сердцевины» на Центральную Россию. Однако рекорд атмосферного давления стоит ожидать ближе к 22:00.

Ранее метеозависимым россиянам объяснили, как пережить надвигающуюся барическую гору.