В аэропорту Волгограда ввели ограничения

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В 21:38 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, уточнил Кореняко.

В ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что падение обломков дронов привело к локальным возгораниям на территории нефтеперерабатывающего завода, но эти возгорания были оперативно ликвидированы.

В конце января Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации по обеспечению безопасности полетов в связи с участившимися сбоями в работе бортовых средств автоматизации управления движением и навигации из-за воздействия систем радиоэлектронной борьбы, которые ВС РФ используют для отражения атак беспилотников ВСУ.

Ранее жители Волгограда показали свои дома после массовой атаки БПЛА.