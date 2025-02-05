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В аэропорту Волгограда ввели ограничения

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы
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Кирилл Брага/РИА Новости

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В 21:38 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, уточнил Кореняко.

В ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что падение обломков дронов привело к локальным возгораниям на территории нефтеперерабатывающего завода, но эти возгорания были оперативно ликвидированы.

В конце января Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации по обеспечению безопасности полетов в связи с участившимися сбоями в работе бортовых средств автоматизации управления движением и навигации из-за воздействия систем радиоэлектронной борьбы, которые ВС РФ используют для отражения атак беспилотников ВСУ.

Ранее жители Волгограда показали свои дома после массовой атаки БПЛА.

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