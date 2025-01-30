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Скончалась британская певица Марианна Фейтфулл

Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл умерла в возрасте 78 лет
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Dominique Charriau/WireImage/Getty Images

Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Sky News.

«Марианна мирно скончалась сегодня в Лондоне в окружении своей любящей семьи», — сообщил телеканал.

У Фейтфулл была долгая и плодотворная творческая карьера.

Она выпустила более 20 студийных альбомов, последний из которых вышел в 2021 году. В качестве бэк-вокалистки Фейтфулл участвовала в записи альбомов The Beatles, The Rolling Stones и Metallica. Она также работала с Деймоном Албарном, Лу Ридом, Пи Джей Харви и Ником Кейвом. Одним из самых известных ее синглов стал хит 1960-х годов As Tears Go By.

Кроме того, она снималась в кино. Многие зрители ее помнят по главной роли в фильме «Мотоциклистка» 1968 года.

Недавно стала известна другая печальная весть — польская актриса театра и кино Барбара Рыльска скончалась в возрасте 88 лет.

Ранее умерла актриса МХАТ Генриэтта Ромодина.

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