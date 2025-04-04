Ротенберг устроил провокацию после победы СКА над «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг вызвал резонанс своим жестом после победы над московским «Динамо» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщает РИА Новости.

Мат завершившегося со счетом 4:3 в овертайме.

Сразу после финальной сирены Ротенберг повернулся к скамейке «Динамо», приложил палец к губам, демонстрируя жест «тихо», и выкрикнул несколько фраз в адрес команды соперников.

Также Ротенберг на пресс-конференции сравнил легионеров команды соперника с петухами.

«Поведение легионеров «Динамо» — «Le Coq Sportif». Они же французы», — заявил Ротенберг.

Матч стал ответным после серии поражений СКА — сейчас «Динамо» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. Уже на 2-й минуте матча первую шайбу петербуржцев забросил Сергей Плотников. На 5-й минуте Артем Михеев сравнял счет. На 29-й минуте Иван Демидов снова вывел СКА вперед, но на 46-й минуте Джордан Уил снова восстановил равновесие. В третий раз СКА вышел вперед на 53-й минуте благодаря голу Александра Никишина, но динамовцы смогли в очередной раз сравнять и перевести игру в дополнительное время — забил Артем Ильенко на 58-й минуте.

Победу коллективу Романа Ротенберга принес Сергей Сапего на 12-й минуте первого овертайма.

Ранее «Трактор» совершил невероятный камбэк в матче с «Адмиралом» в плей-офф КХЛ.