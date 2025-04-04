Мужчина сделал ростовчанке предложение после того, как она из ревности ударила его ножом

В Ростовской области мужчина решил жениться на любимой, ударившей его ножом

Жительница Ростовской области попала под суд после ссоры с возлюбленным. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, Яна и Артур уже длительное время встречались, но мужчина не предлагал партнерше пожениться. В день инцидента женщина заявила, что Артур якобы слишком много внимания уделял ее подруге, когда пара пришла к ней в гости. Мужчина все отрицал.

«Он грубил мне и оттолкнул от себя. Меня это очень сильно обидело», – рассказала женщина.

В какой-то момент Яна схватила нож и нанесла мужчине удар в шею. Женщина пыталась оказать пострадавшему помощь, но, по ее словам, партнер отталкивал ее.

Позже медики госпитализировали Артура, его возлюбленная тем временем выбросила нож в контейнер около дома. Когда женщина стала подозреваемой, она сама рассказала, где находился предмет.

Врачам удалось спасти пострадавшего. По его словам, возлюбленная навещала его в больнице.

«Он заявил, что простил свою девушку. Попросил не наказывать ее и даже сделал ей предложение», – сообщается в публикации.

Суд признал нападавшую виновной и приговорил к лишению свободы на срок 1,5 года условно.

Ранее женщина отомстила экс-супругу, залив монтажной пеной все двери в их квартире.