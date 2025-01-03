Умерла актриса МХАТ Генриэтта Ромодина

Скончалась актриса МХАТ имени Горького, заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина. Об этом учреждение культуры сообщило в своем Telegram-канале.

Ромодина умерла 2 января. Во МХАТе уход артистки назвали утратой для всего театрального мира и выразили глубокие соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и любил ее. Коллеги отмечают, что талант, харизма и искренность, с которыми она подходила к каждому персонажу, сделали ее настоящей любимицей публики.

«Мхатовская история началась для Генриэтты Ромодиной в 1958 году, после окончания курса Г.А. Герасимова в школе-студии МХАТ. МХАТ открыл в Генриэтте Владимировне талант комедийной, характерной актрисы с широчайшим репертуаром», — рассказывают о ней в театре.

Во МХАТе Ромодина исполняла роль Воды в «Синей птице», Мисс Марчмонт в «Идеальном муже», Матери Валентины в спектакле «Валентин и Валентина», Турусиной в «Мудреце», Катерины в «Прощании с Матерой», Герцогини в «Западне для королевы», миссис Кэндер в «Школе злословия» и Дамы в «Зойкиной квартире».

Ранее бывший генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая умерла в возрасте 72 лет.