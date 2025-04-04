«Столовая №1» в центре Москвы приостановит работу

«Столовая №1» на улице Рождественка в центре Москвы вынуждена приостановить свою работу на 90 суток. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Причиной этого решения стали два случая острого гастроэнтерита, зафиксированные среди посетителей, а также выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

«В связи с непосредственной угрозой причинения вреда здоровью и жизни людей, возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний в отношении ООО «Моседа» был составлен протокол о временном запрете деятельности и дело было передано в суд. Мещанским районным судом принято решение о приостановлении деятельности предприятия общественного питания сроком на 90 суток», — сказано в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в ходе эпидемиологического расследования, при осмотре помещения предприятия общественного питания были выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и технических регламентов. Ситуация остается на контроле столичного управления Роспотребнадзора.

25 марта суд в Москве на 90 суток приостановил работу одного из местных хостелов, где произошло массовое отравление постояльцев. Большинство пострадавших — строители. При этом 70 людям потребовалась госпитализация.

Как писали журналисты ТАСС со ссылкой на судебные материалы, еду для рабочих поставляла компания «Енидем». В феврале 2025 года генерального директора этой фирмы арестовали в рамках дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.ссово жаловаться на боли в желудке и тошноту.

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