Стало известно о ракетном ударе по Кривому Рогу

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале о ракетном ударе по Кривому Рогу.

По его словам, повреждения получили несколько многоэтажных домов, автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», удар пришелся по объектам, где находились иностранные военные.

До этого военный эксперт Борис Рожин сообщал, что российские войска нанесли удар по ресторану в городе Кривой Рог.

Рожин предположил, что в ресторане собирались либо иностранцы, либо военнослужащие.

Позже Минобороны РФ подтвердило данные об ударе по ресторану в Кривом Роге.

По информации ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее на видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.