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Власти сообщили о новых взрывах в Кривом Роге

Глава военной администрации города Вилкул: Кривой Рог атакуют шахеды
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в своем Telegram-канале о новых взрывах в городе.

По его словам, Кривой Рог подвергся атаке дронами «Шахед». Местные паблики сообщают о перебоях с электроэнергией.

До этого глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале о ракетном ударе по Кривому Рогу.

По его словам, повреждения получили несколько многоэтажных домов, автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры. Экстренные службы работают на месте происшествия.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что удар был нанесен по ресторану в Кривом Роге.

По информации российского оборонного ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее на видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.

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