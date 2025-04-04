Сычев спрогнозировал результат встречи «Локомотива» с «Зенитом»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России, а ныне президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев дал прогноз на матч Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом».

«После чувствительного поражения от самарских «Крыльев», наверняка, подопечные Галактионова хотят реабилитироваться перед своими болельщиками и заявить об амбициях быть в тройке. Победа в этом противостоянии над «Зенитом» им очень нужна. И «железнодорожники» уже не раз доказывали, как они могут играть против лидеров чемпионата», — подчеркнул Сычев в разговоре с ODDS.ru.

Специалист отметил, что этот матч будет иметь важнейшее значение для распределения мест наверху турнирной таблицы. По его мнению, «Зенит» набрался уверенности, разгромив казанский «Рубин» (4:0). Козырями сине-бело-голубых Сычев считает Лусиано Гонду и Максима Глушенкова, а у «железнодорожников» выделил Алексея Батракова, Сергея Пиняева и Дмитрия Воробьева. Он считает, что игра получится обильной на борьбу, а в итоге команды сыграют вничью.

Ранее чемпион мира по футболу объявил о завершении карьеры.