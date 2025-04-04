Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в США

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

В матче 1/4 финала она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь. Встреча, которая продолжалась 1 час 25 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу российской теннисистки. Александрова выполнила два эйса, сделала три двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из пяти. В активе Циньвэнь также две подачи навылет и три двойные ошибки, но она не сумела реализовать ни одного брейк-поинта из трех.

В полуфинале Александрова сыграет с занимающей четвертое место в рейтинге WTA американкой Джессикой Пегулой, которая обыграла соотечественницу Даниэль Коллинз.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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