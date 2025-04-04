У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным ведомства, подземный толчок был зафиксирован в 20:04 по времени UTC (23:04 мск) в 182 километрах к юго-востоку от города Кимбе с населением более 18 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 49 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Вечером 4 апреля землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 53 км от города Мандалай в Мьянме.

28 марта на территории Мьянмы произошли несколько мощных землетрясений, магнитуда которых составила 7,7. Их афтершоки ощутили жители ряда соседних государств, в том числе КНР и Таиланда.

В результате стихийного бедствия в Мьянме пострадали тысячи человек. Некоторые здания в республике получили серьезные повреждения. Более того, оказались разрушены мост через реку Иравади и исторический дворец Мандалай.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло у южных Курил.