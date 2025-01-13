Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умерла Барбара Рыльска

Польская актриса Барбара Рыльска ушла из жизни в возрасте 88 лет
close
А. Лидов/РИА Новости

Польская актриса театра и кино Барбара Рыльска скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает портал e-teatr со ссылкой на Союз актеров польских сцен.

«С сожалением сообщаем вам еще одну очень печальную новость на днях о смерти известной актрисы. Барбара Рыльска скончалась в ночь с 10 на 11 января в возрасте 89 лет», — говорится в сообщении союза.

При этом ряд российских СМИ ошибочно сообщили о смерти актрисы Барбары Брыльской, сыгравшей роль Нади Шевелевой в «Иронии судьбы». Прошлом летом ей исполнилось 83 года.

Рыльска родилась 20 января 1936 года в Кракове. Будущая актриса окончила Варшавскую академию драматического искусства. Свою карьеру Рыльска начала в Варшавском театре комедии.

В начале 1960-х годов актриса начала сниматься в кино. За свою карьеру Рыльска сыграла в таких картинах, как «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разводов не будет», «Квартиранты», «Те, кого ищут» и в других лентах.

Ранее умер актер из «Слова пацана».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами