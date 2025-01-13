Умерла Барбара Рыльска

Польская актриса Барбара Рыльска ушла из жизни в возрасте 88 лет

Польская актриса театра и кино Барбара Рыльска скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает портал e-teatr со ссылкой на Союз актеров польских сцен.

«С сожалением сообщаем вам еще одну очень печальную новость на днях о смерти известной актрисы. Барбара Рыльска скончалась в ночь с 10 на 11 января в возрасте 89 лет», — говорится в сообщении союза.

При этом ряд российских СМИ ошибочно сообщили о смерти актрисы Барбары Брыльской, сыгравшей роль Нади Шевелевой в «Иронии судьбы». Прошлом летом ей исполнилось 83 года.

Рыльска родилась 20 января 1936 года в Кракове. Будущая актриса окончила Варшавскую академию драматического искусства. Свою карьеру Рыльска начала в Варшавском театре комедии.

В начале 1960-х годов актриса начала сниматься в кино. За свою карьеру Рыльска сыграла в таких картинах, как «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разводов не будет», «Квартиранты», «Те, кого ищут» и в других лентах.

Ранее умер актер из «Слова пацана».