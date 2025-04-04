Британец поймал ястреба, которого обвиняли в 50 нападениях на жителей деревни

Мужчина поймал ястреба, который нападал на жителей английской деревни в течение нескольких недель. Об этом сообщает Guardian.

Стив Харрис, живущий в деревне Фламстед на северо-западе графства Хартфордшир, рассказал, что поймал хищную птицу, которая преследовала его во время пробежки, в четверг, 3 апреля. Последние несколько недель 40-летний мужчина, опасавшийся ястреба, успевшего надоесть всем местным жителям, бегал трусцой исключительно в велосипедном шлеме.

Накануне Стив признался себе, что ему надоело бояться, поэтому он набросил клетку на птицу, как только она приземлилась в его саду. Для этого мужчине пришлось забраться на сарай, ранее он пытался заманить ястреба в клетку с курицей, но безуспешно.

Отец двоих детей рассказал, что неделями не позволял им играть в саду, потому что птица часто садилась на их дерево. Но теперь, когда все мучения закончились, дети будут рады, что смогут пойти в сад, добавил Харрис. Такому исходу, вероятно, обрадовались и другие жители деревни. Ястреб более месяца терроризировал местных, за это время его обвинили по крайней мере в 50 нападениях на людей, в одном из случаев пострадавшему потребовалось лечение в больнице.

«Все хотели, чтобы ее [кто-нибудь] поймал. Думаю, я смогу держать свой кошелек в кармане, когда в следующий раз пойду в паб», — смеется Стив.

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