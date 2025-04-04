Stellantis уволит свыше 5 тысяч сотрудников и закроет заводы из-за Трампа

Автопроизводитель Stellantis приостановит работу двух сборочных заводов в Мексике и Канаде на фоне введения пошлин в размере 25% президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет CNBC.

Работу на предприятии Windsor Assembly Plant в Онтарио приостановят 7 апреля на две недели и на весь апрель на заводе Toluca Assembly Plant в Мексике. В результате компания «на время» уволит 4,5 тыс. почасовых рабочих на канадском заводе и примерно 900 сотрудников на вспомогательных предприятиях в США.

Отмечается, что работники в Мексике продолжат приходить на завод из-за контракта, но выпускать автомобили не будут.

До этого представитель по связям с общественностью компании Йерун Маас сообщил о планах временного закрытия заводов компании.

«Stellantis продолжает оценивать последствия недавно объявленных пошлин США на импортные автомобили и продолжит взаимодействовать с администрацией США по этим изменениям политики. Немедленные действия, которые нам необходимо предпринять, включают временную остановку производства», — заявил он.

До этого президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что ушедшим из России автобрендам предрекли тяжелые времена из-за Трампа.