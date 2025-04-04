Стало известно, когда Овечкин впервые допустил, что может побить рекорд Гретцки

Овечкин впервые предположил, что может побить рекорд Гретцки шесть лет назад

Шесть лет назад российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые допустил, что может побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщает Telegram-канал Coolest Game on Earth.

Источник утверждает, что материал, где Овечкин рассуждает о «вечном» рекорде Гретцки, вышел 3 апреля 2019 года.

«Мне нужно быть здоровым. Мне нужно быть в хорошей форме. Я попытаюсь это сделать, но никто не знает, что будет в будущем», — говорил тогда Овечкин.

3 марта Овечкин забросил в большинстве единственную шайбу «Кэпиталз» в выездной встрече с «Каролиной». Сама игра закончилась убедительной победой «ураганов» со счетом 5:1. Дублем в составе победителей отметился забросивший победную и последнюю шайбы форвард Джексон Блейк. Также отличились Шон Уокер, Сет Джарвис и Логан Станковен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки по результативности 39-летнему капитану «Вашингтон Кэпиталз» остается всего два точных броска.

Ранее в НХЛ пообещали создать «Ови Ленд» на арене, где Овечкин побьет рекорд Гретцки.