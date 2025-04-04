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Стало известно, когда Овечкин впервые допустил, что может побить рекорд Гретцки

Овечкин впервые предположил, что может побить рекорд Гретцки шесть лет назад
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Шесть лет назад российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые допустил, что может побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщает Telegram-канал Coolest Game on Earth.

Источник утверждает, что материал, где Овечкин рассуждает о «вечном» рекорде Гретцки, вышел 3 апреля 2019 года.

«Мне нужно быть здоровым. Мне нужно быть в хорошей форме. Я попытаюсь это сделать, но никто не знает, что будет в будущем», — говорил тогда Овечкин.

3 марта Овечкин забросил в большинстве единственную шайбу «Кэпиталз» в выездной встрече с «Каролиной». Сама игра закончилась убедительной победой «ураганов» со счетом 5:1. Дублем в составе победителей отметился забросивший победную и последнюю шайбы форвард Джексон Блейк. Также отличились Шон Уокер, Сет Джарвис и Логан Станковен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки по результативности 39-летнему капитану «Вашингтон Кэпиталз» остается всего два точных броска.

Ранее в НХЛ пообещали создать «Ови Ленд» на арене, где Овечкин побьет рекорд Гретцки.

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