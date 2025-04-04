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В России рассказали о жестокости женщин-операторов дронов в ВСУ

Кондратьев: женщины-операторы дронов в ВСУ отличаются повышенной жестокостью
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женщины, служащие в Вооруженных силах Украины (ВСУ) операторами беспилотников, отличаются особой жестокостью. Об этом сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Так он прокомментировал новость о том, что командование сил беспилотных систем украинских войск решило создать женское подразделение операторов дронов «Гарпии» на фоне нехватки личного состава.

По словам Кондратьева, в зоне проведения специальной военной операции часто встречаются украинские женщины-операторы беспилотников. Они, зачастую, «отличаются повышенной жестокостью», отметил эксперт и сравнил их со снайпершами.

«Женщины-операторы беспилотников ВСУ как женщины-снайперы. Были случаи, что они добивали раненых, просто уничтожали их», — сказал Кондратьев.

29 марта пленный украинский боец заявил, что командование ВСУ начало активно набирать в армию осужденных женщин. По его словам, Киев и раньше отправлял женщин на фронт, но в последнее время к военной службе стали привлекать преимущественно осужденных женщин из исправительных учреждений.

В начале февраля сообщалось, что власти Ивано-Франковской области Украины формируют женские подразделения ВСУ и отправляют их на фронт под конвоем. Спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская рассказала, что преимущественно на западе Украины происходит формирование женских ротаций, и идет процесс боевого слаживания.

Ранее в РФ объяснили появление женщин в штурмовых отрядах украинских войск.

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