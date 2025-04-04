В Финляндии назвали оправданными риски при выходе из конвенции по противопехотным минам

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал оправданными репутационные риски из-за планируемого выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Мнение он высказал в интервью агентству STT.

«Оно того стоит. <..> Этот вопрос, безусловно, более актуален для тех, у кого есть протяженная сухопутная граница с Россией, чем для тех, у кого ее нет», — заявил он.

В настоящее время процесс выхода Финляндии из Оттавской конвенции еще не запущен, однако такие намерения обозначил президент страны Александр Стубб.

До этого в Норвегии осудили возможное возвращение Финляндии к использованию противопехотных мин.

Оттавская конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование противопехотных мин, которые, по оценкам Международного комитета Красного Креста, наносят значительный вред мирному населению. Россия в Оттавской конвенции не участвует и обладает большими запасами противопехотных мин. Также договор не подписали Саудовская Аравия и Израиль. При этом Украина ратифицировала эту конвенцию в 2005 году, однако активно использует противопехотные мины.

18 марта министерства обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы предложили правительствам этих стран выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Ранее Финляндию заподозрили в желании создать минные поля на границе с Россией.