Экс-посол Макфол: для Трампа отношения с Россией приоритетнее, чем с Украиной

Для президента США Дональда Трампа отношения с Россией являются более приоритетными, чем с Украиной. Об этом заявил экс-посол США в Москве Майкл Макфол в статье для Foreign Affairs.

«Стремление Трампа предоставить РФ масштабные уступки демонстрирует, что он считает отношения со страной важнее, чем связи с Украиной и остальной частью Европы», — сказал Макфол.

Экс-посол допускает, что американские союзники могут перестать покупать оружие у Вашингтона в связи с налаживанием им отношений с Москвой. Кроме того, есть риск создания альянса без участия США, а неядерные страны «могут решить формировать свои собственные ядерные арсеналы».

Накануне профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что всем противникам России придется признать, что она одержала победу в украинском конфликте. По мнению эксперта, ни одна из сторон, которые сейчас заявляют о полной готовности поддерживать Украину, не будут оказывать ей помощь, когда станет понятно, что невозможно преодолеть преимущество России на поле боя.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.