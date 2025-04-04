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Вице-премьер России назвал последствие американских пошлин для Европы

Вице-премьер РФ Оверчук: тарифы США подстегнут процесс деиндустриализации Европы
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Yves Herman/Reuters

Тарифная политика США ускорит деиндустриализацию Европы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По словам Оверчука, в Европе этот процесс начался после того, как она осталась без доступа к дешевым источникам энергии.

«Понятно, что Европа лишается своего конкурентного преимущества, сама себя лишила этого конкурентного преимущества, дешевой энергии, запустила процессы деиндустриализации, перемещения инвестиций в Северную Америку. То, что мы видим, — введение соответствующих тарифов — только подстегнет этот процесс», — сказал вице-премьер.

Также Оверчук отметил, что введение Соединенными Штатами повышенных пошлин в отношении почти всех стран мира свидетельствует о деглобализации.

«Мы давно говорили о том, что деглобализация происходит, и, как раз, построение торговых барьеров говорит о том, что на наших глазах происходит демонтаж системы международной торговли», — добавил он.

2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Он объяснил такое решение тем, что из-за торгового дисбаланса возникла угроза национальной безопасности США.

К отдельным странам и союзам Соединенные Штаты будут применять дополнительные ограничения. В Белом доме уточнили, что решение коснется государств, применявших «протекционистские меры» против американской продукции. В список попали 185 стран, включая Великобританию, Японию, Китай, Украину и ЕС. России и Белоруссии в перечне не оказалось.

Ранее политолог заявил, что Трамп своими тарифами разрушил ВТО.

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