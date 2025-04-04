Рютте понадеялся, что США не устроят «сюрприз» для Европы

Рютте понадеялся, что США сместят фокус на Азию «без сюрпризов» для Евросоюза

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выразил надежду, что Соединенные Штаты Америки сместят военный фокус в сторону Азии «без сюрпризов» для европейских стран. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse, пишет РИА Новости.

«Ожидаю, что это будет сделано без сюрпризов», — отметил он.

Рютте допустил, что Вашингтону придется изменить баланс военных сил, поскольку Белый дом в долгосрочной перспективе будет больше уделять внимание Азии.

Накануне Рютте на пресс-конференции в Брюсселе отметил, что США не рассматривают возможность вывода своих войск из Европы даже в контексте подготовки к возможному военному конфликту с Китаем.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты останутся в НАТО. По словам главы Госдепа, президент Дональд Трамп дал понять, что США не против альянса, но хотят, чтобы его члены соблюдали условия договора.

22 марта американский журнал Newsweek писал, что Трамп может подорвать деятельность НАТО, и для этого стране не нужно покидать альянс. Эксперт Дэвид Благден считает, что Трампу достаточно будет заставить другие страны Североатлантического альянса усомниться в приверженности Соединенных Штатов статье 5 Договора о НАТО о коллективной обороне.

Ранее в МИД РФ усомнились в возможности выхода США из НАТО.