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В Северной Осетии дети закинули петарду в пасть дворовой собаке

Дети взорвали петарду во рту у собаки на территории школы в Северной Осетии
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Кадр из видео/Telegram-канал «Сапа 15»

Дети взорвали петарду в рту у дворовой собаки на территории школы в Северной Осетии, сообщает «Сапа 15».

Инцидент произошел на этой неделе в селе Хумалаг. Предположительно, дети играли с пиротехникой и решили провести жестокий эксперимент — закинуть зажженную петарду в пасть дворняжки. Та сильно заскулила и убежала от обидчиков. По словам местных, эту собаку часто видели на территории школы, она ладила с детьми и была дружелюбной. Сегодня она вновь вернулась к школе, и волонтеры, уже знавшие о произошедшем, подобрали животное.

Пока собака, у которой язык полностью обожжен и серьезно повреждена челюсть, находится в местной ветклинике.

«Оперировать ее будут в Москве, я уже связалась с волонтерами. Но пока отправлять собачку не будем. Надо ее стабилизировать, она просто не переживет дорогу сейчас <...> Мы хотим заявить в полицию. Надеемся, что нас не проигнорируют. Так больше продолжаться не может, у нас очень жестоко обращаются с животными», — отметила зоозащитница Валерия Лебедева.

Ранее россиянка издевалась над маленькой собакой на глазах у сотрудницы ПВЗ в Кстово.

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