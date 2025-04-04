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На Украине считают, что Зеленский не покинет пост президента добровольно

Депутат Рады Разумков: Зеленский не покинет свой пост добровольно
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Stephanie Lecocq/Reuters

Единственный вариант для смены власти на Украине — это проведение президентских выборов, украинский президент Владимир Зеленский может теоретически написать заявление об отставке, но это вряд ли произойдет. Такое мнение выразил депутат, экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью порталу эстонского гостелерадио ERR.

Украинский парламентарий отметил, что провести выборы на Украине в соответствии с правилами можно лишь после отмены военного положения. В случае, если их провести во время его действия, то власти смогут ограничить доступ к СМИ. Кроме того, утверждает Разумков, существует определенный риск давления на оппозицию путем использования сотрудников военкоматов.

«Представители оппозиции не смогут даже прийти и проголосовать на избирательном участке, потому что можно поставить там представителей военкомата, которые будут проводить мобилизационные мероприятия», — отметил депутат.

При таком сценарии действующее руководство Украины, по мнению Разумкова, останется у власти.

Парламентские и президентские выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Полномочия Зеленского официально истекли 20 мая прошлого года.

Другой депутат Рады, Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что Зеленский намерен затянуть процесс подготовки к выборам на Украине еще на год, надеясь, что республиканцы в конгрессе потерпят поражение на промежуточных выборах в США.

В свою очередь советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что на Украине «нет никакой подготовки к выборам», заявлять об отмене военного положения в мае 2025 года и выборах «немного сложно».

Ранее на Украине выпустили школьный учебник с главой о Зеленском-реформаторе.

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