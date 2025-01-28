В Сочи девушка обвинила бывшего мужа в изнасиловании после трех лет брака

В Сочи девушка обратилась в полицию, чтобы сообщить о том, что ее отношения с бывшим мужем начались с изнасилования. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

30-летняя местная жительница рассказала, что в 2017 году ее изнасиловал неизвестный мужчина, однако, она не стала обращаться в полицию. Вместо этого она стала общаться с ним, а после — вышла за него замуж.

«Заявительница отметила, что три года прожила в счастливом браке с Алексеем, однако недавно пара развелась, и Ирина вспомнила прошлые обиды. По словам девушки, их знакомство с бывшим мужем началось с изнасилования, а это уголовное преступление, поэтому теперь девушка хочет наказать Алексея по всей строгости закона», — сообщил источник.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, уголовное дело на мужчину пока не возбудили.

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