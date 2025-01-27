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Житель Брянской области надругался над трехлетней дочерью соседа, пока тот спал

В Брянской области мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку и получил срок
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Shutterstock

В Брянской области суд вынес приговор обвиняемому в изнасиловании трехлетнего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в день инцидента мужчина пришел в гости к соседу, где они распивали алкогольные напитки. В какой-то момент хозяин жилья заснул, гость тем временем надругался над дочерью спящего. При этом мужчина причинил тяжкий вред здоровью ребенка.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к 24 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

«Кроме того, осужденный лишен судом права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми», – сообщается в публикации.

Помимо этого, фигурант выплатил семье пострадавшей миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

До этого в Ленобласти мужчина надругался над дочерью женщины, с которой был знаком. При этом подобные случаи происходили несколько раз.

Ранее в Петербурге школьница забеременела от отчима.

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