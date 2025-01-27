Знакомый матери изнасиловал восьмиклассницу в Ленобласти

В Ленинградской области задержали мужчину по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней школьницей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотрудник пункта сбора металлолома надругался над дочерью своей знакомой, известно о нескольких случаях сексуального насилия, пострадавшая — несовершеннолетняя восьмиклассница. Мужчина задержан.

По предварительной информации, девочка воспитывается в полной семье, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тюменской области опекун несколько лет насиловал 15-летнего подростка. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, свою вину он не признал. На данный момент фигурант находится под стражей. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее неизвестный напал на школьницу в Подмосковье и изнасиловал ее.