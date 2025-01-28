Трамп заявил, что Китай не будет иметь отношения к TikTok

Правительство США предпримет шаги, чтобы предотвратить участие Китая в приложении для коротких видео TikTok. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

Трамп отметил, что его решение не запрещать TikTok в США помогло Республиканской партии получить поддержку молодых избирателей.

«И я думаю, что TikTok кое-что значит. Поэтому прошу прощения, если я немного устал от TikTok. Но посмотрим, что произойдет дальше. У нас будет много желающих участвовать в торгах [за TikTok], <…> и китайские компании не будут в этом участвовать. Вы не хотите, чтобы Китай участвовал, но посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп перед фракцией Республиканской партии палаты представителей конгресса США. Ежегодное собрание законодателей в этом году прошло в гольф-клубе Трампа в пригороде Майами, штат Флорида.

В Китае предпочитают, чтобы TikTok по-прежнему принадлежал материнской компании ByteDance. Однако во время прений в США 10 января судьи дали понять, что такой исход маловероятен. По этой причине чиновники КНР ведут дискуссии по поводу методов взаимодействия с командой следующего американского президента Дональда Трампа. В одном из планов их действий фигурирует предприниматель Илон Маск.

Ранее основатель TikTok стал самым богатым человеком Китая.