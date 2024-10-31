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Основатель TikTok стал самым богатым человеком Китая

CNN: основатель TikTok стал самым богатым человеком Китая с состоянием $49 млрд

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Reuters/Depositphotos

Основатель TikTok Чжан Имин признан самым богатым человеком Китая, в настоящее время его состояние оценивается в $49,3 млрд. Об этом сообщает CNN.

Чжан Имин — соучредитель материнской компании TikTok ByteDance, ему 41 год. Он опередил других претендентов на звание самого богатого человека в КНР после того, как в прошлом году глобальная выручка его компании выросла на 30% и составила $110 млрд.

Цифровая платформа TikTok была официально запущена в мае 2017 года и с тех пор завоевала популярность во всем мире. Не все страны это приветствуют: в Индии TikTok запрещен, в США — на грани запрета после принятия закона, предписывающего головной компании ByteDance продать свой бизнес в Соединенных Штатах из опасений попадания личной информации американцев в руки китайского правительства.

23 октября сообщалось, что среднестатистический пользователь TikTok становится «зависимым» от приложения всего через 35 минут использования. Эти данные приводятся в судебных документах по иску штата Кентукки, который обвиняет TikTok в том, что видеоприложение предназначено для вызывания привыкания у детей и вреда их психическому здоровью.

Ранее сообщалось, что TikTok уволил сотни сотрудников и заменил их искусственным интеллектом.

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