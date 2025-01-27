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Бешеный медведь напал на мужчину, когда тот шел в магазин

В США на мужчину напал бешеный медведь
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В США медведь атаковал мужчину, когда тот шел в магазин. Об этом сообщает NBC Philadelphia.

Инцидент произошел в боро Джим-Торп, Пенсильвания. Молодой человек решил сходить в торговую точку, но по пути заметил черного медведя. На кадрах с места инцидента заметно, как пострадавший пытался уйти от хищника, но тот постоянно следовал за ним.

В какой-то момент животное встало на две лапы, атаковало и повалило человека на снег. Нападение заметил другой местный житель, он схватился за ружье и выстрелил в медведя.

По словам молодого человека, после нападения он чувствует себя хорошо. Он предположил, что хищник просто искал еду.

На ситуацию обратили внимание в Комиссии по охоте Пенсильвании. Специалисты выяснили, что у медведя было бешенство. В ведомстве добавили, что черные медведи, как правило, не проявляют агрессию к людям.

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