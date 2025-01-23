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Турист попал в больницу после попытки снять видео со львом для соцсетей

В Пакистане лев напал на пытавшегося снять видео туриста
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Shutterstock

В Пакистане молодой человек решил снять ролик со львом и попал в больницу. Об этом сообщает The Express Tribune.

Инцидент произошел на ферме, где владельцы разводят диких животных. Мужчина из Индии решил снять ролик для своих соцсетей со львом в клетке на фоне, но в какой-то момент хищник напал на него.

В результате турист получил травмы лица, плеча и руки. Его направили в больницу, где медики оказали всю необходимую помощь.

После инцидента у фермы отозвали лицензию, глава управления дикой природы поручил возбудить уголовное дело.

До этого в Индии тигр напал на фермера в лесу. Мужчина отправился за дровами, но в какой-то момент дикое животное проявило агрессию к человеку.

Родственники спустя некоторое время пошли на поиски и обнаружили члена семьи в лесу, спасти его не удалось. Хищник оставил только верхнюю часть корпуса, остальное съел. Семье выплатили компенсацию.

Ранее в Непале тигр набросился на женщину, которая пасла скот в лесу.

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