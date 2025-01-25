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На корме танкера «Волгонефть-239» приступили к зачистке резервуаров от остатков мазута

Специалисты приступили к очистке танков и помещений на «Волгонефти-239»
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Минтранс России

Специалисты начали финальную зачистку танков и внутренних помещений от остатков мазута на корме танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что из основных и балластных танков предстоит удалить все остатки мазута и его смеси перед началом работ по утилизации судна. Специалисты просверливают отверстия между основными и балластными танками с помощью сухого бурения. Затем фрагменты стенок корпуса судна вскроют между емкостями и точечно соберут остатки мазута.

Накануне вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что специалисты Морспасслужбы Минтранса раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239».

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае придумали устройство для деликатной очистки песка от фракций мазута.

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