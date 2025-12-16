Студентка опустошила сейф отца, попавшись на «классическую схему» мошенников

Студентка вернулась из Москвы в родной город, чтобы отдать мошенникам родительские сбережения. Об этом сообщает полиция Кубани.

Недавно 19-летней студентке столичного вуза позвонил неизвестный. Он назвался работником службы доставки и попросил назвать ее код из СМС для получения некой посылки.

Затем с девушкой, которая продиктовала нужный код, связались лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, которые запугали ее уголовным преследование за спонсирование террористов.



Чтобы этого избежать, студентка поехала к отцу в Краснодар, взяла из его сейфа 1,4 млн рублей и передала их курьеру «для декларации». Далее мошенники заставили жертву пойти в банк, где она перевела на их счет еще 185 тыс. рублей.

Полиция вмешалась в происходящее благодаря реакции сотрудников банка, которые заметили подозрительное поведение девушки. Возбуждено уголовное дело.

