На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Студентка опустошила сейф отца, попавшись на «классическую схему» мошенников

Студентка вернулась из Москвы в родной город, чтобы отдать аферистам 1,5 млн
true
true
true
close
Shutterstock

Студентка вернулась из Москвы в родной город, чтобы отдать мошенникам родительские сбережения. Об этом сообщает полиция Кубани.

Недавно 19-летней студентке столичного вуза позвонил неизвестный. Он назвался работником службы доставки и попросил назвать ее код из СМС для получения некой посылки.

Затем с девушкой, которая продиктовала нужный код, связались лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, которые запугали ее уголовным преследование за спонсирование террористов.
 
Чтобы этого избежать, студентка поехала к отцу в Краснодар, взяла из его сейфа 1,4 млн рублей и передала их курьеру «для декларации». Далее мошенники заставили жертву пойти в банк, где она перевела на их счет еще 185 тыс. рублей.

Полиция вмешалась в происходящее благодаря реакции сотрудников банка, которые заметили подозрительное поведение девушки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка усыпила подругу и украла 5,4 млн рублей по указанию мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами