Устройство для деликатной очистки песка от мазута придумали на Кубани

В Краснодарском крае придумали устройство для очистки песка от мазута

В Краснодарском крае жители Ейского района придумали устройство для деликатной очистки песка от фракций мазута. Об этом сообщает оперштаб региона в официальном Telegram-канале.

Механизм соорудили из мотоблока с насадкой. Сейчас устройство тестируют на территории около детского лагеря «Приазовец». В сообщении говорится, что многие районы региона создают специальные лопаты с ситом, они значительно ускоряют процесс очистки песка. Жители Ейского района привезли с собой 20 подобных устройств.

Сегодня вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП с танкерами рассказал, что специалисты завершат откачку мазута из кормы «Волгонефти-239» в течение двух дней.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Позже президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о ходе работ по ликвидации разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров в акватории Черного моря. Савельев заявил, что новых масштабных выбросов мазута с танкеров в акватории Черного моря в настоящий момент не зафиксировано.

Ранее на Кубани рассказали о возможности использования собранного на пляжах мазута.